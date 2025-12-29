’Visioni d’architettura’ di Linthout Proiezioni immersive all’Annunziata

L’Hotel Annunziata di Ferrara ospita nel gennaio 2026 “Visioni d’architettura” di Lorenzo Linthout, una serie di proiezioni immersive dedicate alla fotografia contemporanea. Questa esposizione segna l’apertura del nuovo ciclo di Frameflow, progetto che dal 2025 propone mensilmente diverse interpretazioni visive di autori emergenti e affermati. Un’occasione per esplorare l’architettura attraverso l’obiettivo di artisti che interpretano e reinterpretano spazi e strutture.

L’ Hotel Annunziata di Ferrara per tutto il mese di gennaio ospita ’Visioni d’architettura’ di Lorenzo Linthout, il primo appuntamento del 2026 di Frameflow, il progetto dedicato alla fotografia contemporanea che, mese dopo mese, ha portato negli spazi dell’hotel dodici autori e dodici visioni differenti nel 2025. Un percorso lungo un intero anno, reso possibile grazie a un innovativo sistema di digital signage che trasforma le pareti in superfici narrative dinamiche e immersive. Lorenzo Linthout nasce a Verona nel 1974, città nella quale vive. Ho iniziata a fotografare all’età di sedici anni con una reflex digitale; nel 1999 si è laureato presso la Facoltà di Architettura ’Biagio Rossetti’ dell’Università di Ferrara e successivamente ha unito la passione della fotografia agli studi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

