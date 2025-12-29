Violenza ad Asso nella notte | carabinieri e ambulanze in via De Gasperi

Nella notte ad Asso, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sono intervenuti in via De Gasperi a seguito di un episodio di violenza. La presenza di carabinieri e ambulanze ha richiesto l’attenzione della comunità, senza che siano stati ancora divulgati dettagli specifici. L’accaduto ha interrotto il tranquillo ritmo della serata, lasciando spazio a un momento di riflessione sulla sicurezza nel territorio.

