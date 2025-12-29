Violenta rapina al bancomat Le strappa la borsa ma lei resiste così la colpisce e le ruba il denaro

A Perugia, il 29 dicembre 2025, si è verificata una rapina ai danni di una donna in strada, dopo aver prelevato denaro da un bancomat. L'aggressore le ha strappato la borsa, ma lei ha resistito. In risposta, l’uomo l’ha colpita e le ha sottratto il denaro. L’episodio evidenzia i rischi legati alle rapine in contesti pubblici e l’importanza di adottare misure di sicurezza.

Perugia, 29 dicembre 2025 – Rapinata in strada dopo aver ritirato denaro contante allo sportello automatica. Aggredita e picchiata affinché cedesse e lasciasse al malvivente la borsa che aveva in mano. Per la sua resistenza, la donna ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire all'autore della rapina che è stata consumata sabato sera lungo viale San Sisto, nel quartiere perugino. Secondo quanto denunciato dalla donna, dopo aver prelevato al bancomat, è stata affrontata da un uomo che ha provato a portarle via la borsa, cercando di strapparla dalla sua presa.

