Vintage is back | gli arredi retrò tornano di moda

Nel settore del design, il 2026 si prospetta come l’anno del ritorno agli arredi retrò. Lo stile vintage, che negli anni ha saputo mantenere il suo fascino, torna a essere una scelta sempre più apprezzata per chi desidera ambienti eleganti e senza tempo. Questa tendenza riflette un interesse rinnovato per il passato e per la qualità delle finiture, integrandosi con le esigenze di comfort e funzionalità moderne.

Life&People.it Nel vasto settore del design il 2026 si preannuncia come l'anno del ritorno al passato. La tendenza vintage che sta emergendo porta con sé un legame alle radici, il desiderio di un'estetica che dona calore e personalità retrò agli ambienti domestici. La casa del futuro, oltre ad essere luogo funzionale, sarà rifugio dove gli oggetti raccontano storie ed il tempo è misurato da mani artigiane e tradizioni, così gli arredi vintage saranno destinati a diventare i più ricercati. L'eleganza torna a dominare la scena con i tavoli intarsiati. Tra i protagonisti indiscussi del design, nel 2026 troveremo i tavoli intarsiati, simbolo di una maestria antica che oggi ritorna come risposta a decenni di minimalismo.

