Vincenzo Salemme al Diana con Ogni promessa è debito

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Salemme torna sul palco del Diana con “Ogni promessa è debito”, una nuova commedia scritta e diretta dall’attore stesso. Uno spettacolo che, attraverso un humor sottile e riflessivo, esplora le dinamiche delle promesse e delle relazioni umane. Un’occasione per vedere un talento consolidato in una proposta teatrale ricca di humor e attenzione ai dettagli, adatta a un pubblico che apprezza la comicità intelligente.

Chi è di scena presenta Vincenzo Salemme in “Ogni promessa è debito”, la nuova commedia scritta e diretta dallo stesso Salemme. Con: Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscar Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Rai Uno, per Vincenzo Salemme “Ogni promessa è debito” lunedì 5 gennaio; Natale a teatro con Salemme, Cuccarini e Gallo.

