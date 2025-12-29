Vincenzo Salemme al Diana con Ogni promessa è debito

Vincenzo Salemme torna sul palco del Diana con “Ogni promessa è debito”, una nuova commedia scritta e diretta dall’attore stesso. Uno spettacolo che, attraverso un humor sottile e riflessivo, esplora le dinamiche delle promesse e delle relazioni umane. Un’occasione per vedere un talento consolidato in una proposta teatrale ricca di humor e attenzione ai dettagli, adatta a un pubblico che apprezza la comicità intelligente.

Chi è di scena presenta Vincenzo Salemme in "Ogni promessa è debito", la nuova commedia scritta e diretta dallo stesso Salemme. Con: Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D'Auria, Oscar Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda.

