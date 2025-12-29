Vince l'incontro di kickboxing ma poi viene massacrato di botte dal pubblico | scene violentissime

Durante un incontro di kickboxing a Novi Pazar, il greco Giannis Tsoukalas ha sconfitto il serbo Vahid Kicara con un knockout. Tuttavia, subito dopo il match, il vincitore è stato brutalmente aggredito dal pubblico e dai membri della squadra locale, in scene di violenza estrema. Questo episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione per la sicurezza negli eventi sportivi.

