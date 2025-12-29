Vince il collettivo dell’Unieuro Forlì Bondi Vis decima Desio sul podio

Al termine della quarta edizione del Memorial Corsato, Unieuro Forlì si aggiudica il primo posto nel torneo Under 15 Eccellenza, disputatosi dal 20 al 23 dicembre. La competizione, che ha visto la partecipazione di dodici delle migliori squadre italiane, si è conclusa con la vittoria del collettivo forlivese, mentre Bondi Vis si è classificata decima e Desio si è posizionata sul podio.

È la Unieuro Forlì la regina indiscussa al termine della quattro giorni del IV Memorial Corsato, che ha visto sfidarsi, tra il 20 e il 23 dicembre scorsi, dodici tra le migliori squadre Under 15 Eccellenza della penisola. L’alto livello tecnico del torneo si vede già dalla prima giornata di partite: i biancorossi travolgono Treviso, e la squadra formata da ragazzi di Stella Ebk Roma e Dbs Roma si mette in evidenza con la vittoria su Pesaro. Anche la Bondi Vis di coach Bottoni è tra le protagoniste, e solo al termine di una gara molto combattuta si arrende alla Dolomiti Energia Academy, poi terza classificata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

