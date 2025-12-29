Villa Gemma entra nella rete regionale lombarda per l’osteoporosi

Villa Gemma Casa di Cura S.p.A. è ora parte della Rete regionale lombarda dedicata alla prevenzione, diagnosi e cura dell’osteoporosi, delle fratture da fragilità e delle patologie osteo-metaboliche. Questa integrazione rafforza l’impegno della struttura nel garantire servizi specializzati e di qualità, contribuendo alla rete di assistenza sanitaria regionale e migliorando l’attenzione alle esigenze dei pazienti.

