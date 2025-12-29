Vigilantes in alta quota di notte | Troppi sciatori senza permesso così sono in pericolo

A Monte Pora, in Bergamasca, si verifica ogni inverno un fenomeno ricorrente: pedoni e scialpinisti che risalgono le piste da sci di notte senza autorizzazione. Questa pratica, ormai consolidata, rappresenta un rischio crescente per la sicurezza di tutti gli utenti e dei vigilantes che pattugliano le aree in orario notturno. La presenza di persone non autorizzate in alta quota sottolinea l’importanza di maggiori controlli e sensibilizzazione.

Monte Pora (Bergamo), 29 dicembre 2025 – Un fenomeno che torna ogni anno e che preoccupa sempre di più i gestori delle piste da sci: pedoni e scialpinisti che risalgono in orario notturno quelle piste che di giorno sono frequentate dagli sciatori. Con il problema che, dopo la chiusura degli impianti, sono operativi i mezzi battipista, spesso utilizzando anche verricelli, e si generano problemi di sicurezza. Per questo Irta, la società che gestisce gli impianti del monte Pora, una delle località più frequentate della Bergamasca, ha annunciato l’attivazione di un servizio di vigilanza notturna che segnalerà alle forze dell’ordine eventuali infrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

