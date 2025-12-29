Videosorveglianza sulla E45 il Pd | No a interventi spot vengano coinvolti tutti i comuni della vallata
Il Partito Democratico evidenzia l’importanza di un intervento coordinato e condiviso sulla videosorveglianza lungo la E45, evitando soluzioni temporanee o spot pubblicitari. Dopo la richiesta di Fratelli d’Italia e l’incontro con Anas, i rappresentanti del Pd sottolineano la necessità di coinvolgere tutti i comuni della vallata per garantire un’efficace tutela e sicurezza stradale.
A seguito della nota di Fratelli d’Italia sul finanziamento per la videosorveglianza sulla E45 nel comune di Verghereto, replicano la consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi e il segretario di federazione del Partito Democratico Matteo Gozzoli anche a seguito dell’incontro con Anas in cui è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
