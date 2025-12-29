I Carabinieri continuano a impegnarsi quotidianamente nel prevenire l’uso di droga tra i giovani, anche durante le festività. L’obiettivo è promuovere una cultura della legalità e sensibilizzare sulle conseguenze dell’uso di sostanze stupefacenti. Questo impegno costante rappresenta un passo importante per tutelare la salute e il futuro delle nuove generazioni.

Proseguono senza sosta, anche in questi giorni di festività, le attività dei Carabinieri, con particolare attenzione al contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani. Come sottolinea il comandante provinciale di Messina, Lucio Arcidiacono, nel bilancio delle attività di fine anno reso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - VIDEO | Uso di droga tra i giovani, i carabinieri in prima linea nel contrasto al fenomeno: "Necessaria cultura della legalità"

