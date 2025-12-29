VIDEO Regione Cirielli | Non c’è la giunta? Non mi pare un buon segnale

In assenza di una giunta regionale, il deputato Cirielli commenta che, sebbene ci siano ancora alcuni giorni a disposizione, questa mancanza non rappresenta un segnale positivo per il normale funzionamento dell’ente. La situazione solleva interrogativi sulla tempistica e sull’efficienza del processo decisionale, confermando l’attenzione pubblica su un passaggio importante per la stabilità politica della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Non c'è ancora la giunta? Non voglio enfatizzare questo dato perché ci sono ancora dei giorni di tempo ma non mi pare un buon segnale". A parlare è Edmondo Cirielli che ha da poco raggiunto l'aula consiliare per la prima seduta nel corso della quale dovrà essere eletto l'ufficio di presidenza. "Cosa ci aspettiamo da questa giunta? Spero una discontinuità rispetto ad un sostanziale monocolore Pd degli ultimi dieci anni" ha proseguito ancora Cirielli annunciando che il centrodestra farà "un'opposizione istituzionale".

