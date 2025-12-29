VIDEO | Magazzino a fuoco | strada chiusa e fiamme alte visibili da diverse zone della città

Un incendio si è sviluppato nel quartiere di Sestri Ponente a Genova, causando la chiusura di una strada e visibili fiamme alte. L’evento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, in via Merano. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità sono intervenute per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza pubblica.

Paura nel quartiere genovese di Sestri Ponente nel pomeriggio di oggi - lunedì 29 dicembre - per un incendio divampato in via Merano. Il fuoco ha avvolto per motivi da chiarire un capannone situato sul lato mare della strada nella sua parte più a ponente, nei pressi del supermercato Coop.

