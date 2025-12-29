Viaggi della Memoria studenti di Pianello al Quirinale

Gli studenti di Pianello hanno partecipato a un viaggio di educazione civica, visitando le principali sedi delle istituzioni italiane: il Quirinale, Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo Chigi. Un percorso volto a conoscere da vicino il ruolo e il funzionamento delle prime quattro cariche dello Stato, offrendo un’occasione di approfondimento e riflessione sulla storia e l’organizzazione delle istituzioni italiane.

Via libera della Camera al finanziamento dei viaggi della memoria per gli studenti - 211 del 2000, che si occupa dell’Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle ... ilsole24ore.com

Finanziati i ’viaggi della memoria’ per gli studenti delle superiori - L’amministrazione comunale di Predappio intende sostenere anche quest’anno la partecipazione di studenti, iscritti a scuole secondarie di secondo grado e residenti a Predappio ad iniziative, incontri ... ilrestodelcarlino.it

MOSTRE MULTISENSORIALI A COLOGNA VENETA – SEMPRE APERTE SU PRENOTAZIONE Un viaggio unico nella memoria collettiva. Le nostre mostre multisensoriali ti portano a vivere esperienze intense, toccanti, coinvolgenti: Rivivi il silenzio assord - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.