Viaggi della Memoria studenti di Pianello al Quirinale
Gli studenti di Pianello hanno partecipato a un viaggio di educazione civica, visitando le principali sedi delle istituzioni italiane: il Quirinale, Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo Chigi. Un percorso volto a conoscere da vicino il ruolo e il funzionamento delle prime quattro cariche dello Stato, offrendo un’occasione di approfondimento e riflessione sulla storia e l’organizzazione delle istituzioni italiane.
Un pellegrinaggio laico nelle sedi delle prime quattro cariche dello Stato: il Quirinale, dove ha sede la Presidenza della Repubblica; Palazzo Madama e Montecitorio, sedi rispettivamente della Presidenza del Senato e di quella della Camera; Palazzo Chigi, sede del Governo.
