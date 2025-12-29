Viaggi della Memoria studenti di Pianello al Quirinale

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti di Pianello hanno partecipato a un viaggio di educazione civica, visitando le principali sedi delle istituzioni italiane: il Quirinale, Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo Chigi. Un percorso volto a conoscere da vicino il ruolo e il funzionamento delle prime quattro cariche dello Stato, offrendo un’occasione di approfondimento e riflessione sulla storia e l’organizzazione delle istituzioni italiane.

Un pellegrinaggio laico nelle sedi delle prime quattro cariche dello Stato: il Quirinale, dove ha sede la Presidenza della Repubblica; Palazzo Madama e Montecitorio, sedi rispettivamente della Presidenza del Senato e di quella della Camera; Palazzo Chigi, sede del Governo. Obiettivo: celebrare e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

viaggi della memoria studenti di pianello al quirinale

© Ilpiacenza.it - Viaggi della Memoria, studenti di Pianello al Quirinale

Leggi anche: Finanziati i ’viaggi della memoria’ per gli studenti delle superiori

Leggi anche: Viaggi della memoria, la Regione sostiene il progetto di Rimini per portare 50 studenti a Praga e Terezín

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

viaggi memoria studenti pianelloViaggi della Memoria Rimini. La musica oltre l’orrore dei lager - Cinquanta ragazzi delle classi quarte visiteranno i luoghi simbolo dei ghetti e dei campi nazisti nell’ambito del progetto “Tra tormento e libertà. altarimini.it

Via libera della Camera al finanziamento dei viaggi della memoria per gli studenti - 211 del 2000, che si occupa dell’Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle ... ilsole24ore.com

Finanziati i ’viaggi della memoria’ per gli studenti delle superiori - L’amministrazione comunale di Predappio intende sostenere anche quest’anno la partecipazione di studenti, iscritti a scuole secondarie di secondo grado e residenti a Predappio ad iniziative, incontri ... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.