Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza circolazione scorrevole tra Tiburtina e Prenestina anche sulla Pontina rimosso l'incidente tra Campoverde e Colle Cavaliere in direzione Latina anche qui circolazione è tornata regolare chiusura per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30 ulteriori e variazioni di orario 31 dicembre poi il primo il 6 gennaio le variazioni interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana maggiori dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Chiara chiamare dal infomobility tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

