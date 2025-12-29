Ecco un’introduzione chiara e sobria, ottimizzata per Google, riguardante le condizioni della viabilità nella regione Lazio del 29 dicembre 2025 alle ore 19:40: Aggiornamento sulla viabilità nel Lazio alle 19:40 del 29 dicembre 2025: si segnalano code sul Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente tra Tiburtina e Prenestina, con circolazione regolare in altre tratte. Tra Latina e Campoverde si registrano rallentamenti per un incidente sulla statale

Astral infomobilità Un saluto da ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in interna permangono le Code causa incidente tra Tiburtina e Prenestina sempre in interno ha rimosso l'incidente avvenuto in complanare al km 17 circa all'altezza dell'uscita la circolazione è il momento regolare Ci aspettiamo il tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso in direzione raccordo anulare coda partire da Tor Cervara andiamo nel territorio di Latina sulla statale Pontina un incidente la causa delle code tra Campoverde e Colle Cavaliere in direzione Latina e trasporto pubblico sulla ferroviaria giornale Metro mare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni per le ultime partenze dei treni dai capolinea alle ore 23:30 ulteriori variazioni di orario Il 31 dicembre poi il primo è il 6 gennaio le variazioni interessano anche la Roma Viterbo tratta extraurbana maggiori dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Chiara chiamare dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 19:40

