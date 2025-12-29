Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 18 | 40

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio del 29 dicembre 2025 alle 18:40. La rete stradale presenta diversi disagi, tra incidenti e traffico intenso, in particolare sull'anulare interno di Roma, la complanare di Cassia Veientana e le principali arterie del quadrante sud e sud-est. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla anulare interna per incidente code tra Tiburtina e Prenestina poi prestare attenzione per un incidente avvenuto in complanare al km 17 circa all'altezza dell'uscita Cassia Veientana Ines per la cosa tratti per traffico tra Laurentina e diramazione Roma sud e tra Casilina e Prenestina sulla diramazione Roma Sud sempre per traffico intenso code tra Torrenova ed il raccordo in direzione di quest'ultima possiamo nel tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso in direzione Raccordo Anulare e coda a partire da Tor Cervara mentre in direzione centro rallentamenti altezza via Portonaccio che possiamo nel quadrante sud della capitale rallentamenti interessano la via del mare tra via Di Mezzocammino e Vitinia in direzione Ostia situazione analoga sulla Cristoforo Colombo con Coda a tratti tra via Di Mezzocammino e via di Acilia sempre in direzione infine nel territorio di Latina sulla statale Pontina un incidente la causa delle code tra Campoverde Borgo Montello in direzione di Latina da chiamare da stadio infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 18:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 18:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 18:40 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole prima di ... romadailynews.it Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Roma Mobilità. . TG Mobilità #tgm #romamobilita #retetpl #viabilita #ztl #capodanno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.