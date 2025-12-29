Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 18 | 10

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29 dicembre 2025 alle ore 18:10. La regione Lazio, tramite Astral Infomobilità, fornisce informazioni sui principali rallentamenti e code in diverse zone della città, inclusi il Raccordo Anulare, via Appia, la Roma Sud e i quadranti sud e est. Si segnalano incidenti e traffico intenso che interessano diverse arterie, con rip

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in interna rimosso l'incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra Laurentina e Anagnina con ripercussioni anche su via Appia con coda a partire da via dell'aeroscalo in interna sempre per incidente traffico rallentato tra Tiburtina e Prenestina poi si rallenta per traffico tra le scene di Cassia Veientana e Salaria sulla diramazione Roma Sud sempre per traffico intenso code tra Torrenova e il raccordo in direzione di quest'ultimo possiamo al tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso coda a partire da Portonaccio in direzione centro in direzione opposta cosa è tratto il Cervara e il raccordo anulare ci possiamo nel quadrante sud della capitale rallentamenti interessano la via del mare tra via Di Mezzocammino e Vitinia in direzione Ostia situazione analoga sulla Cristoforo Colombo con code a tratti tra via di mezzo via di Acilia sempre in direzione Ostia te che era chiamare dal telefono mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

