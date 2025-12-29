Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 17 | 25

Benvenuti all’aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29 dicembre 2025 alle 17:25. A causa di un incidente sul raccordo anulare tra Laurentina e Anagnina, si registrano code e rallentamenti tra via Appia e le vie limitrofe, inclusa la Roma Sud e le principali arterie urbane come via Flaminia e via Cassia. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare regolarmente gli aggiornamenti di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per apertura il raccordo anulare in Terna per incidente code tra Laurentina e Anagnina con ripercussioni su via Appia con cui da partire da via della Rusca lo interna si rallenta per traffico tra le sue di Cassia Veientana e Salaria e tra Nomentana e sulla diramazione Roma Sud sempre per traffico intenso code trattore Nova Edil raccordo anulare in direzione di quest'ultimo Passiamo al tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso code a partire da portare in direzione centro in direzione opposta code tra Tor Cervara il raccordo anulare rallentamenti interessano anche le consolari su via Flaminia tra Grottarossa e Labaro via Salaria da via dei Prati Fiscali a Villa Spada su via Cassia Tomba di Nerone alla Giustiniana tutta uscita dalla capitale è chiara chiamare dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 17:25 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso per il rientro dopo le vacanze ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Roma Mobilità. . TG Mobilità #tgm #romamobilita #retetpl #viabilita #ztl #capodanno - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.