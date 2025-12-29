Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 16 | 25

Viabilità Roma Regione Lazio del 29 dicembre 2025 alle 16:25: Attualmente, si registrano rallentamenti e code sulla rete viaria, in particolare sul Raccordo Anulare in esterna e interna a causa di incidenti e traffico intenso. Segnalati inoltre disagi lungo via Flaminia, Cassia e Salaria. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le ferrovie regionali hanno sospeso i cantieri notturni fino al 6 gennaio, con variazioni di orario. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficial

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria della Regione sul Raccordo Anulare in esterna per incidente code tra Laurentina ed Anagnina interna si rallenta per traffico tra Lucia di Cassia Veientana e Salaria e tra Tiburtina e Prenestina a Siamo al Urbano della Roma Teramo per traffico intenso coda partire da Portonaccio in direzione centro in direzione opposta code tra Tor Cervara ed il raccordo anulare rallentamenti interessano anche via Flaminia tra Grottarossa Labaro via Salaria da via dei Prati Fiscali a Villa Spada via Cassia Tomba di Nerone a la Giustiniana tutto in uscita dalla capitale Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:03 ulteriori variazioni di orario è il 31 dicembre poi il primo è il 6 gennaio le variazioni interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana maggiori dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Chiavari dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

