Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 15 | 25

Ecco un'introduzione appropriata: Aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio del 29 dicembre 2025 alle ore 15:25. Attualmente, il traffico su via Casilina è scorrevole, con un incidente che causa rallentamenti all’altezza di via Cino del Duca in direzione Borghesiana. Per quanto riguarda i treni regionali mare, sono sospesi i cantieri notturni fino al 6 gennaio. Per dettagli su variazioni e eventi, consultate il sito ufficiale

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento traffico scorrevole sulla viaria della regione di via Casilina Dov'è un incidente è la causa di rallentamenti altezza di via Cino del Duca in direzione Borghesiana Cambiamo argomento e passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale mare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:03 ulteriori variazioni di orario e il 31 dicembre poi il primo è il 6 gennaio le variazioni interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana maggiori dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata e chiudiamo con gli eventi sportivi questa sera lo stadio Olimpico alle ore 20:45 il match Roma Genoa Come di consueto già diverse ore prima della partita scatterà il piano viabilità con divieto di sosta in tutta la zona del Foro Italico possibili brevi stop alla durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi a Chiara chiamare dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

