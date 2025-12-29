Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione regolare sulla A1 Roma Napoli a seguito di un incidente avvenuto tra Frosinone e Ferentino rimasto anche lì incidente avvenuto sempre in A1 ma sulla direttrice firenze-roma tra Guidonia Montecelio il nodo A1 A24 roma-teramo In quest'ultima direzione la circolazione rimane priva di criticità sulla diramazione Roma Sud traffico intenso tra Torrenova e raccordo anulare in direzione di quest'ultima ora il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente causa code tra le uscite Nomentana e Prenestina sempre interna rallentamenti per traffico dalla Flaminia alla diramazione Roma Nord in esterna code a tratti dalla Ardeatina alla diramazione Roma sud ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina risolto un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Castel di Decima la Circ è tornata regolare Cambiamo argomento e passiamo a trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni e tanto le ultime partenze dei treni dai capolinea alle ore 23:30 ulteriori variazioni di orario Il 31 dicembre poi il primo il 6 gennaio interessano anche la Roma Viterbo sulla tratta urbana ed extraurbana chiudiamo con gli eventi sportivi nella capitale allo stadio Olimpico questa sera il match Roma Genoa per la diciassettesima giornata di campionato di serie A con calcio d'inizio alle ore 20:45 Come di consueto già diverse ore prima della partita scatterà il piano viabilità con divieto di sosta ad ampio raggio in tutta la zona del Foro Italico possibili brevi stop alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi da Paola tu fai altro l'infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogr.

