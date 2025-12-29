Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 12 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29 dicembre 2025, ore 12:25. Segnaliamo rallentamenti e code su diverse arterie autostradali, tra cui l'A1 e la Pontina, a causa di incidenti e traffico intenso. La situazione richiede attenzione e prudenza alla guida. Si consiglia di seguire le indicazioni per eventuali deviazioni e di consultare gli aggiornamenti di Astral Infomobilità per ulteriori informazioni.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con gli aggiornamenti sulle autostrade è risolto l'incidente avvenuto sulla A1 Roma Napoli al km 629 permangono 5 km di coda tra Ferentino e Ceprano in direzione Napoli il traffico defluisce su tutte le corsie perché è diretto a Napoli si consiglia di uscire a Ferentino e rientrare in autostrada Ceprano dopo aver percorso la statale Casilina direzione Roma tra Ceprano e Frosinone segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso segnaliamo un altro incidente sulla A1 Firenze Roma Al km 556 tra Guidonia Montecelio e il nodo per la 1 A 24 Roma erano in quest'ultima direzione Al momento non si registrano disagi Ma si consiglia prudenza alla guida sulla diramazione Roma Sud traffico intenso tra Torrenova il raccordo anulare in direzione di questo trafficato anche il tratto Urbano della A24 incolonnamenti tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est verso il centro ora il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente che ha la coda all'altezza dello svincolo della Prenestina sempre interna rallentamenti per traffico dalla Flaminia alla diramazione Roma Nord in esterna code a tratti dalla p alla diramazione Roma Sud spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina un incidente causa code all'altezza di Castel di Decima in direzione Latina Infine per i cantieri ricordiamo che sulla A1 roma-napoli per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale a partire da questa sera alle ore 23 fino a domani 30 dicembre alle ore 5 sarà chiuso sia in entrata che in uscita il casello di Ferentino In entrambe le direzioni in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Frosinone Anagni bene tutto da Paola ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 12:25

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso per il rientro dopo le vacanze ... romadailynews.it