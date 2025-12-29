Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 11 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29 dicembre 2025 alle 11:25. Al momento, si registrano code e rallentamenti su diverse arterie, tra cui l'A1 tra Ferentino e Ceprano, il Raccordo Anulare e le principali strade urbane. Si segnalano congestioni anche in zona Olimpico per l'evento sportivo. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di seguire eventuali indicazioni temporanee delle autorità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento su A1 Roma Napoli dove si è verificato un incidente al km 629 nel quale sono rimasti coinvolti due furgoni Al momento i chilometri di coda Sono cinque tra Ferentino e Ceprano verso Napoli perché è diretto a Napoli si consiglia di uscire a Ferentino e rientrare in autostrada Ceprano dopo aver percorso la statale Casilina in direzione Roma tra Ceprano e Frosinone segnaliamo invece code a tratti di traffico intenso Ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro ora il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata in Barletta menti dalla Flaminia alla diramazione Roma Nord in esterna code a tratti dalla p alla diramazione Roma Sud diamo uno sguardo ora le consolari sulla Salaria si rallenta per traffico tra Monterotondo Scalo fonte di papà verso il centro sulla Appia si sta in coda nei pressi del centro abitato di Frattocchie nei due sensi di marcia sulla Casilina traffico intenso tra finocchio e Borghesiana anche qui nei due sensi di marcia chiudiamo con gli eventi sportivi nella capitale allo stadio Olimpico questa sera il match Roma Genoa Diciassettesima giornata di campionato di Serie A calcio d'inizio alle ore 20:45 Come di consueto già diverse ore prima della partita scatterà il piano viabilità con divieti di sosta ad ampio raggio in tutta la zona del Foro Italico possibili brevi stop alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi bene tutto da Paola ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 11:25

