Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 10 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio: alle 10:25 del 29 dicembre 2025, si registrano diversi problemi, tra cui code sulla A1 a causa di un incidente tra Frosinone e Ceprano e rallentamenti sulla A24. Si segnalano inoltre lavori in corso sulla A1 con chiusure temporanee e misure di sicurezza per l'evento sportivo allo stadio Olimpico. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e di consultare le indicazioni aggiornate.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli il traffico ho ancora bloccato a seguito di un incidente avvenuto al km 629 nel quale sono rimasti coinvolti due furgoni tra Frosinone Ceprano al momento si registrano 5 km di coda in entrambi i sensi di marcia perché è diretto a Napoli si consiglia di uscire a Ferentino e rientrare in autostrada Ceprano dopo aver percorso la statale Casilina Ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico tra Portonaccio il video per la tangenziale est verso il centro andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina rimosso un incidente all'altezza di Castagnetta in direzione Latina la circolazione è tornata regolare diamo uno sguardo Dunque cantieri sulla A1 Roma Napoli per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale a partire da questa sera alle ore 23 domani 30 dicembre alle ore 5 sarà chiuso sia in entrata che in uscita il casello di Ferentino In entrambe le direzioni in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Frosinone Anagni con gli eventi sportivi nella capitale allo stadio Olimpico questa sera il match Roma Genoa 17esima giornata di campionato di Serie A calcio d'inizio alle ore 20:45 Come di consueto già diverse ore prima della partita scatterà il piano viabilità con divieto di sosta ad ampio raggio in tutta la zona del Foro Italico possibili brevi stop alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi bene tutto da Paola ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 10:25

