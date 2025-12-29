Di seguito l'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29 dicembre 2025 alle ore 09:40. Si segnalano rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui l’autostrada A1 in direzione Napoli e il tratto urbano della A24. La situazione del trasporto pubblico presenta variazioni nei servizi ferroviari, con sospensioni e orari modificati fino al 6 gennaio. Per informazioni più dettagliate, si consiglia di consultare le fonti ufficiali della regione Lazio.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A1 Roma Napoli traffico è bloccato con 2 km di coda da Frosinone Ceprano in direzione Napoli per chi viaggia verso Napoli si consiglia di uscire a Frosinone e rientrare in autostrada Ceprano Ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina ha rimosso il veicolo in panne all'altezza di Castel Romano la circolazione è tornata regolare in direzione Latina più avanti e nella stessa direzione un incidente causa code all'altezza di Castagnetta sulla Cristoforo Colombo invece code per traffico tra via di Acilia via di Malafede in direzione Roma Infine per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze treni dai capolinea sono alle ore 23:30 ulteriori variazioni di orario Il 31 dicembre poi il primo il 6 gennaio interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana la ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 09:40

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole priva di ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Roma Mobilità. . TG Mobilità #tgm #romamobilita #retetpl #viabilita #ztl #capodanno - facebook.com facebook