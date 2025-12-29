Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 09 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 29 dicembre 2025 alle 09:10. La circolazione sulle principali arterie è regolare, con alcune criticità sulla statale Pontina a causa di un veicolo in panne. Sono in corso lavori sulla A1 con chiusure temporanee, e il piano natalizio delle metropolitane garantisce potenziamenti e servizi speciali. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e alle eventuali variazioni del traffico durante le festività.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle strade autostrade della Regione non ci sono criticità da segnalare prudenza Tuttavia per chi viaggia sulla statale Pontina dove un veicolo in panne causa code all'altezza di Castel Romano in direzione la ti diamo uno sguardo Dunque i cantieri sulla A1 Roma Napoli per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale a partire da questa sera alle ore 23 fino a domani 30 dicembre alle ore 5 sarà chiuso tieni entrata che in uscita il casello di Ferentino In entrambe le direzioni in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Frosinone o Anagni Infine per il trasporto pubblico la capitale per le festività natalizie in vigore il piano speciale della mobilità che prevede il potenziamento delle metropolitane A e B in strada tutti i giorni le linee gratuite free uno è due per agevolare gli spostamenti tra Ostiense termini e il centro è la linea 103 Tridente e Prati Inoltre durante il periodo festivo fino al 6 gennaio gli orari della ZTL centro storico sono attivi tutti i giorni domeniche festive inclusi con orario prolungato dalle ore 6:30 alle ore 18 mentre per quanto riguarda la ZTL a Tridente e attiva dalle ore 6:30 alle ore 20 bene tutto da Paola ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio

