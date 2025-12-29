Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 08 | 40

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla viabilità della Regione Lazio. Attualmente, il traffico sulle principali strade della provincia di Roma è regolare, con alcuni rallentamenti sulla via Pontina, all’altezza di Castel Romano in direzione Latina. Per il trasporto pubblico, si segnalano sospensioni e variazioni orarie nelle ferrovie regionali fino al 6 gennaio, mentre le ZTL nel centro storico sono attive con orari prolungati durante le festività.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione con a mantenerti regolare sulle strade autostrade regionali non ci sono Infatti criticità da segnalare ad eccezione dei rallentamenti sulla via Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione Latina diamo uno sguardo Dunque le altre notizie per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:03 ulteriori variazioni di orario Il 31 dicembre poi il primo il 6 gennaio interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana infine ricordiamo che durante il periodo festivo fino al 6 gennaio gli orari della ZTL centro storico sono attivi tutti i giorni domenica e festivi inclusi con orario prolungato dalle ore 6:30 alle ore 18 mentre per quanto riguarda la ZTL tridente Attiva dalle ore 6:30 alle ore 20

