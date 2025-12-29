Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 07 | 25

Ecco un’introduzione chiara e sobria, ideale per Google, con massimo 80 parole: Il servizio di Astral Infomobilità aggiornato alle 07:25 del 29 dicembre 2025 segnala traffico regolare sulla maggior parte delle strade e autostrade della regione Lazio. Si registrano rallentamenti sul raccordo anulare tra la Tuscolana e l'Ardeatina, mentre sulla A1 Roma-Napoli si segnala un veicolo in panne tra Valmontone e Colleferro. Si raccomanda prudenza,

Astral infomobilità un saluto e poi trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento regolare la maggior parte delle strade autostrade regionali uniche eccezioni raccordo anulare dove segnaliamo rallentamenti in carreggiata interna tra la Tuscolana e l'ardeatina prudenza Inoltre per chi viaggia sulla A1 Roma Napoli la presenza di un veicolo in panne tra Valmontone Colleferro in direzione Napoli Si raccomanda pertanto di moderare sempre la velocità e rispettare i limiti per la nostra sicurezza è quella degli altri da Paola ciuffa e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi e chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild.

