Viabilità divieti e modifiche temporanee per un Capodanno in sicurezza

In occasione del Capodanno a Copparo, sono previste modifiche temporanee alla viabilità in piazza del Popolo. Queste variazioni sono state disposte per garantire la sicurezza dei partecipanti e un sereno svolgimento della festa. Si consiglia di prestare attenzione ai divieti e alle indicazioni temporanee durante le operazioni di modifica del traffico.

