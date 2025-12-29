Viabilità divieti e modifiche temporanee per un Capodanno in sicurezza
In occasione del Capodanno a Copparo, sono previste modifiche temporanee alla viabilità in piazza del Popolo. Queste variazioni sono state disposte per garantire la sicurezza dei partecipanti e un sereno svolgimento della festa. Si consiglia di prestare attenzione ai divieti e alle indicazioni temporanee durante le operazioni di modifica del traffico.
Disposte modifiche temporanee alla viabilità in occasione della festa di Capodanno in piazza del Popolo a Copparo. L’evento, curato da Pro loco Copparo con il sostegno del Comune e la collaborazione di Radio sound che trasmetterà in diretta radiofonica l’evento, avrà come momento clou lo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
