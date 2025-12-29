Via libera alla variante urbanistica per la riqualificazione e valorizzazione di piazza Duomo

Il Consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica per la riqualificazione di piazza Duomo, con l’obiettivo di trasformare un’area inutilizzata in uno spazio di aggregazione sociale e culturale. La decisione, adottata con 20 voti favorevoli e 8 astensioni, permette di valorizzare l’area attraverso interventi di riconversione e riqualificazione, contribuendo al miglioramento urbano e alla vivibilità del centro cittadino.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio comunale, riunitosi questa mattina in modalità mista, ha provveduto all'approvazione (con 20 voti favorevoli e 8 astensioni) della variante allo strumento urbanistico per la riqualificazione e valorizzazione di piazza Duomo attraverso la riconversione di uno spazio urbano incompiuto e inutilizzato in uno spazio di aggregazione sociale e culturale.

