Via libera al decreto Ucraina Tajani | Intesa veloce Coerenza e stabilità mandano di nuovo in tilt la sinistra

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Ucraina, contenente disposizioni per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi militari all’Ucraina, il rinnovo dei permessi di soggiorno per cittadini ucraini e misure di sicurezza per i giornalisti freelance. Il ministro Tajani ha sottolineato la volontà di un’azione rapida, mentre la posizione della sinistra si mostra nuovamente in difficoltà rispetto alla coerenza e alla stabilità delle scelte governative.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Ucraina, che prevede «disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance». Di per sé, al netto delle polemiche artatamente gonfiate nei giorni scorsi da sinistra e certa stampa, non sarebbe neanche una notizia: il decreto rappresenta una doppia conferma, non una novità. La prima conferma è quella della linea saldamente al fianco di Kiev, la seconda quella della capacità del centrodestra di fare sempre sintesi tra le sensibilità dei partiti che lo compongono. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Via libera al decreto Ucraina, Tajani: «Intesa veloce». Coerenza e stabilità mandano di nuovo in tilt la sinistra Leggi anche: Trump e Meloni, i post che mandano in tilt la sinistra: "Chi sei e da dove vieni" Leggi anche: Aiuti militari all'Ucraina, raggiunta l'intesa tra Meloni e Salvini sul nuovo decreto: cosa prevede Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Accordo sul decreto Ucraina dopo i contatti tra Meloni e Salvini; Roma sotto pressione tra manovra e decreto Ucraina: la maggioranza alla prova del finale d’anno; Decreto Ucraina, intesa nella maggioranza: via libera con aiuti militari e civili per evitare nuove tensioni; Governo alla prova del decreto Ucraina: conto alla rovescia per il provvedimento sul sostegno a Kiev. Decreto aiuti all’Ucraina, via libera del Cdm. Assente Salvini - Si è trovata un'intesa veloce", ha detto il vicepremier Antonio Tajani. tg24.sky.it

Il governo approva il decreto per le armi all’Ucraina: com’è andata a finire la protesta della Lega - Alla fine, dopo settimane di trattative interne, il governo Meloni ha dato il via libera al decreto che rinnova per un anno il sostegno militare - fanpage.it

Decreto Ucraina, via libera del Cdm agli aiuti a Kiev: ecco cosa prevede - È arrivato oggi l'ok del Consiglio dei ministri, che prevede «disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione ... msn.com

Il Cdm approva il decreto Ucraina. Via libera al quinto pacchetto di aiuti a Kyiv che comprende la "cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari". Nessuna data per il referendum sulla Giustizia. x.com

Il consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto che recepisce la direttiva europea Ccd 2. Tra le maggiori novità, lo stop agli spot ingannevoli di prestiti e finanziamenti e una maggiore trasparenza contrattuale - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.