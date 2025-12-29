Via del Purgatorio è pericolosa L’ira dei residenti | niente cambia

Il 4 marzo 2025, 646 residenti di via del Purgatorio, tra via Cava e via dell’Ippodromo, hanno presentato una petizione al Comune chiedendo interventi per migliorare la sicurezza e la segnaletica della zona. La richiesta nasce dal timore per la pericolosità della strada, ma finora non sono stati adottati cambiamenti significativi. La situazione rimane sotto osservazione, mentre i residenti attendono risposte concrete.

È stata protocollata il 4 marzo del 2025 in Comune la petizione firmata da 646 cittadini che vivono la zona di via del Purgatorio, in particolare tra via Cava e via dell’Ippodromo, che chiedono il riassetto, l’adeguamento della segnaletica e la messa in sicurezza della viabilità della zona. La strada, come si legge nel testo della petizione, è diventata a scorrimento veloce: è difficile percorrerla se si è pedoni o ciclisti, per gli attraversamenti poco visibili e l’assenza di semafori. Ma nell’effettivo, dalla data di protocollo poco è cambiato. "Già prima della petizione avevamo mandato varie segnalazioni agli organi competenti – spiega uno dei promotori – perché è capitato molte volte di trovare persone cadute in bicicletta ai margini della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

