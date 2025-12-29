Via al nuovo recruiting day di Arpal | Alstom assume in Piemonte
Alstom, azienda leader nel settore ferroviario, organizza un nuovo recruiting day a Brindisi. Dopo il successo della precedente edizione, l’evento offre opportunità di inserimento professionale in Piemonte. L’iniziativa si rivolge a candidati interessati a lavorare nel settore delle infrastrutture ferroviarie, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È un’occasione per conoscere le opportunità di carriera presso un’azienda di rilievo internazionale.
BRINDISI - Dopo il successo dell'edizione di ottobre, il colosso francese Alstom, leader mondiale nella produzione di treni e infrastrutture ferroviarie, annuncia un nuovo recruiting day a Brindisi. L'evento, organizzato da Arpal Puglia in collaborazione con Manpower, si terrà martedì 13 gennaio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
