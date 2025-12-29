Vertice di Mar-a-Lago dichiarazioni roboanti ma pochi risultati concreti

Il vertice di Mar-a-Lago ha visto protagonisti diversi leader che hanno espresso dichiarazioni ottimistiche riguardo al ripristino dell’equilibrio mondiale pre-pandemia. Tuttavia, a distanza di giorni, i risultati concreti dell’incontro appaiono limitati, lasciando spazio a molteplici interpretazioni. Un’occasione, dunque, per analizzare le reali intenzioni e i possibili effetti di questa riunione sulle dinamiche internazionali.

L’allegra brigata giramondo che millanta – a questo punto è chiaro – di darsi da fare per riportare l’equilibrio mondiale allo stato esistente prima dello scatenarsi della pandemia, nell’incontro svoltosi a Mar-a-Lago Florida, nei giorni scorsi, se i suoi componenti non hanno fatto l’ennesimo buco nell’acqua, poco è mancato. Tante dichiarazioni euforiche da parte di Trump e Putin, autonominatisi primi attori delle tragedie ancora nel pieno del loro svolgimento, quella in Ucraina e quella in Israele e dintorni, sono risultate ancora una volta di scarsa, se non nulla, possibilità di applicazione pratica, non essendosi potuti rimuovere gli ostacoli principali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Vertice a Mar-a-Lago, Trump: “Molto vicini a una soluzione, ma resta il nodo Donbass”. Zelensky: “Intesa sul 90% dell’accordo”

Leggi anche: Oggi il vertice tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il significato del vertice di Mar-a-Lago; Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Vertice Trump–Zelensky a Mar-a-Lago: sul tavolo Donbas, Zaporizhzhia e le garanzie di sicurezza.; Il faccia a faccia, Trump sente Putin e riceve Zelensky Accordo sempre più vicino.

Ucraina, per Trump la pace è “più vicina”: come è andato l’incontro con Zelensky - Il vertice a Mar a Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky per provare a raggiungere un accordo sul piano di pace in Ucraina. newsmondo.it