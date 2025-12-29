Vertice di Mar-a-Lago dichiarazioni roboanti ma pochi risultati concreti
Il vertice di Mar-a-Lago ha visto protagonisti diversi leader che hanno espresso dichiarazioni ottimistiche riguardo al ripristino dell’equilibrio mondiale pre-pandemia. Tuttavia, a distanza di giorni, i risultati concreti dell’incontro appaiono limitati, lasciando spazio a molteplici interpretazioni. Un’occasione, dunque, per analizzare le reali intenzioni e i possibili effetti di questa riunione sulle dinamiche internazionali.
L’allegra brigata giramondo che millanta – a questo punto è chiaro – di darsi da fare per riportare l’equilibrio mondiale allo stato esistente prima dello scatenarsi della pandemia, nell’incontro svoltosi a Mar-a-Lago Florida, nei giorni scorsi, se i suoi componenti non hanno fatto l’ennesimo buco nell’acqua, poco è mancato. Tante dichiarazioni euforiche da parte di Trump e Putin, autonominatisi primi attori delle tragedie ancora nel pieno del loro svolgimento, quella in Ucraina e quella in Israele e dintorni, sono risultate ancora una volta di scarsa, se non nulla, possibilità di applicazione pratica, non essendosi potuti rimuovere gli ostacoli principali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Vertice a Mar-a-Lago, Trump: “Molto vicini a una soluzione, ma resta il nodo Donbass”. Zelensky: “Intesa sul 90% dell’accordo”
Leggi anche: Oggi il vertice tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago
Il significato del vertice di Mar-a-Lago; Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Vertice Trump–Zelensky a Mar-a-Lago: sul tavolo Donbas, Zaporizhzhia e le garanzie di sicurezza.; Il faccia a faccia, Trump sente Putin e riceve Zelensky Accordo sempre più vicino.
Ucraina, per Trump la pace è “più vicina”: come è andato l’incontro con Zelensky - Il vertice a Mar a Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky per provare a raggiungere un accordo sul piano di pace in Ucraina. newsmondo.it
A Mar-a-Lago si è fatta la pace (ma non oggi): cosa si sa del vertice tra Trump e Zelensky - Ma dietro le frasi pronunciate davanti ai giornalisti, l’atmosfera lasciava intendere che qualcosa si stesse ... thesocialpost.it
Mar-a-Lago avvicina la pace. Ma non chiude il negoziato - Il vertice tra Trump e Zelensky evidenzia aperture su sicurezza e ruolo europeo, ma ... formiche.net
Tg1. . L’accordo di pace sull’Ucraina è più vicino, sostiene il presidente #Trump ieri sera durante la conferenza stampa con #Zelensky al termine del vertice di Mar a Lago. Ma l’intesa ancora non c’è. Progressi sul capitolo delle garanzie di sicurezza. Ma il nod - facebook.com facebook
Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: vertice decisivo sul futuro dell’Ucraina x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.