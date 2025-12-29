Verbania protesta rider | 7,66€ per 35 km e rifiuto consegne

A Verbania, alcuni rider hanno deciso di protestare, ricevendo circa 7,66 euro lordi per 35 km di consegna. La questione riguarda il rifiuto di alcuni ordini, le tutele INAIL e i costi sostenuti. In questa analisi si approfondiscono le dinamiche di questa protesta, confrontando le condizioni di Deliveroo e Glovo con il modello di Just Eat, per comprendere meglio le sfide affrontate dai lavoratori del settore.

Rider di Verbania in protesta contro Deliveroo - L’estensione delle consegne fino a Cannobio e Stresa accende la rivolta: “Troppi chilometri, compensi insufficienti” ... laprovinciadivarese.it

Costretti a pedalare 50 chilometri per 7 euro, Rider in rivolta a Verbania - Cresce la protesta dei rider a Verbania, dove da alcune settimane la piattaforma Deliveroo ha deciso di ampliare in modo significativo l’area di consegna. altarimini.it

La protesta contro la «correzione» dell'area di consegna che richiede di affrontare la statale lungolago a Verbania - facebook.com facebook

A #Verbania, la protesta dei rider. Area di consegna estesa: si pedala fino a 50 chilometri per pochi euro. I lavoratori rifiutano gli ordini e chiedono un confronto con l’azienda. #Tg1 Felicita Pistilli x.com

