Venezuela la festa nel ' Giorno dei Santi Innocenti' | centinaia in piazza a Caucagua

Il 'Giorno dei Santi Innocenti' a Caucagua, nel Venezuela settentrionale, ha visto la partecipazione di numerose persone nelle tradizionali celebrazioni con Bandos e Parrandas. Questa ricorrenza, profondamente radicata nelle comunità afro-discendenti dedite alla coltivazione del cacao, rappresenta un momento importante di identità e tradizione locale, mantenendo vivo il legame tra cultura e storia della regione.

Centinaia di persone nel nord del Venezuela sono scese in piazza per le annuali Bandos e Parrandas dei Santi Innocenti di Caucagua, una celebrazione radicata nelle comunità afro-discendenti dedite alla coltivazione del cacao. Celebrata il 28 dicembre, in concomitanza con la Festa cattolica dei Santi Innocenti, la festività risale a più di 200 anni fa, quando agli schiavi veniva concesso il giorno libero e lo trasformavano in un momento di satira e resistenza. L' UNESCO ha riconosciuto le Bandos e le Parrandas dei Santi Innocenti di Caucagua come Patrimonio Culturale Immateriale.

