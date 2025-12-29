Un cane si allontana per annusare qualcosa e, al suo ritorno, si presenta con un cactus conficcato in testa. Il video che documenta l’estrazione è diventato virale, suscitando curiosità tra gli utenti. La scena, insolita e curiosa, ha catturato l’attenzione online, dimostrando quanto possano essere imprevedibili gli incontri tra animali e ambienti urbani.

Un cane si è avvicinato al marciapiede per annusare qualcosa ed è tornato dalla sua padrona con un cactus conficcato nella testa. La storia arriva dall’Arizona dove una ragazza, Emily Michelle, ha estratto l’oggetto spinoso dal pelo del suo cagnolino Jax. Come racconta People, la ragazza ha documentato l’operazione su Tiktok, riprendendo tutti i passaggi in un video con oltre 4.6 milioni di like. L’incidente è avvenuto a seguito di una normale passeggiata che la 25enne e il suo cane facevano quotidianamente. Quel giorno, Emily ha deciso di cambiare strada. L’animale, un incrocio tra un basenji e un pastore, si è avvicinato al marciapiede per annusare qualcosa in mezzo all’erba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vede il cagnolino allontanarsi per annusare qualcosa e quando torna ha un cactus conficcato in testa: il video ‘dell’estrazione’ è virale

