Ve lo ricordate sir Oliver Skardi dei Pitura Freska? Ora fa il bidello ed è felice dopo una crisi nera

Ricordate sir Oliver Skardi dei Pitura Freska? Ora lavora come bidello, trovando nuova serenità dopo un periodo difficile. La band veneziana, attiva dagli anni Novanta, ha portato il reggae in dialetto veneto, partecipando anche al Festival di Sanremo. La loro musica ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale italiano, rappresentando un esempio di evoluzione personale e di continuità artistica nel tempo.

Chi è cresciuto negli anni Novanta non può aver dimenticato la scossa di energia dei Pitura Freska, la band che sdoganò il reggae in dialetto veneziano portandolo fino al Festival di Sanremo. Oggi, a distanza di decenni dai dischi d'oro e dai successi radiofonici come "Papa Nero", il leader del gruppo, Oliviero Scardicchio (in arte Sir Oliver Skardy ), si muove in un contesto decisamente diverso: i corridoi del liceo artistico Guggenheim di Venezia, dove lavora come collaboratore scolastico. Dietro il sorriso sotto il cappello rasta si nasconde un periodo estremamente buio. Skardy ha confessato apertamente in un'intervista al Corriere della Sera di aver attraversato una crisi profonda segnata dall'abuso di alcol e dalla depressione.

