Varenna attiva un nuovo portale digitale per l' edilizia
Il Comune di Varenna introduce un nuovo portale digitale dedicato all'edilizia, disponibile a partire dal 1° gennaio 2026. Questo strumento, gestito tramite lo Sportello unico per l’edilizia (Sue), rappresenta un miglioramento nei servizi pubblici, favorendo l’accesso online alle pratiche edilizie. Il progetto, finanziato con fondi del PNRR, mira a semplificare le procedure e migliorare l’efficienza amministrativa nel settore edilizio del territorio.
