Varenna attiva un nuovo portale digitale per l' edilizia

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Varenna introduce un nuovo portale digitale dedicato all'edilizia, disponibile a partire dal 1° gennaio 2026. Questo strumento, gestito tramite lo Sportello unico per l’edilizia (Sue), rappresenta un miglioramento nei servizi pubblici, favorendo l’accesso online alle pratiche edilizie. Il progetto, finanziato con fondi del PNRR, mira a semplificare le procedure e migliorare l’efficienza amministrativa nel settore edilizio del territorio.

Il Comune di Varenna annuncia un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi: dal 1° gennaio 2026 sarà attivo il nuovo portale telematico dello Sportello unico per l’edilizia (Sue), finanziato con i fondi del Pnrr. Lo annuncia l'amministrazione guidata dal sindaco Mauro Manzoni. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Varenna, presto attivo il nuovo portale per l'Imposta di soggiorno

Leggi anche: Nuovo portale digitale. Area Blu amplia l’offerta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Varenna. Dal 1° gennaio attivo il nuovo portale Paytourist per l’imposta di soggiorno - VARENNA – Tutti i gestori delle strutture ricettive sono informati che, a partire dal 1° gennaio, sarà attivo il nuovo portale per l’imposta di soggiorno, Paytourist, che sostituirà quello attualmente ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.