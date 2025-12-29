Vandali sempre in azione Ancora danni nel parco di via Vincenzo Rossi

Continuano gli atti di vandalismo nel parco di via Vincenzo Rossi a Pantano. Nelle ultime settimane, danni alle panchine e altri comportamenti distruttivi si sono ripetuti con frequenza, contribuendo al progressivo deterioramento dell’area verde. Questi episodi evidenziano una problematica di degrado che richiede attenzione e interventi mirati per tutela e recupero dello spazio pubblico.

Ancora una notte di vandalismi a Pantano. Sabato ancora panchine spaccate. E’ accaduto nel parco di via Rossi dove ignoti se la sono presa con le panchine di legno, ma non è un caso isolato né un episodio sporadico: è l’ennesimo segnale di un degrado che, da settimane, si ripete con inquietante regolarità. A raccontarlo è Letizia Bartolucci, consigliere di quartiere, che parla di una situazione ormai diventata cronica. "Questi episodi avvengono molto spesso – spiega – non solo al parco di via Rossi, ma anche nelle zone limitrofe, come via Belgioioso. Agiscono soprattutto di notte, rompendo le panchine e lasciando il parco in uno stato di totale incuria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandali sempre in azione. Ancora danni nel parco di via Vincenzo Rossi Leggi anche: Ancora vandali in azione sulle pensiline della strada parco a Montesilvano Leggi anche: Vandali (di nuovo) in azione nel parco. Estintore svuotato sui giochi, area chiusa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vandali sempre in azione. Ancora danni nel parco di via Vincenzo Rossi; Devastato il presepe al parco, ma scoperti i vandali; A fuoco 50 metri di passerella nel parco Punta del Serrone: si indaga. Vandali in azione a Novoli, danneggiato il campo dell’oratorio inaugurato da appena 20 giorni - Era stato inaugurato solo venti giorni fa il nuovo campo da gioco dell’oratorio di Novoli, ma nella notte della vigilia di Natale è stato danneggiato da ignoti vandali. giornaledipuglia.com

Vandali di nuovo in azione al parchetto di via Volturno - Da poco riqualificati, sono stati nuovamente presi di mira dai devastatori, che li hanno insudiciati con scritte ... ilgiorno.it

Benevento, vandali al parco di via Ruffilli: colletta per riparare i danni - Stavolta l'obiettivo è stato il parco comunale di via Ruffilli, nel quartiere Pacevecchia, ubicato di fronte all'ospedale San Pio e realizzato da palazzo Mosti ... ilmattino.it

IMBRATTANO I GARAGE IN PIENO CENTRO Vandali in azione ad Adria. #adria #vandali #spray - facebook.com facebook

Vandali in azione a Cevio nella notte di Natale: danneggiato l’albero del Comune x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.