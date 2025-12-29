Valmontone In 30mila all’outlet in festa con la Fanfara i mezzi speciali dell’Arma dei Carabinieri e con le uniformi del Museo Storico

Il 28 dicembre, l’Outlet di Valmontone ha accolto circa 30.000 visitatori, offrendo una giornata all’insegna della storia e della tradizione. Durante l’evento, sono state presenti la Fanfara, mezzi speciali dell’Arma dei Carabinieri e le uniformi del Museo Storico, creando un’occasione di approfondimento e scoperta per tutti. Un momento di festa e cultura che ha coinvolto la comunità e i visitatori in un’atmosfera di interesse e rispetto.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.