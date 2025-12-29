Valmontone Carabinieri e Fanfara dell’arma all’interno dell’Outlet per un momento di festa
Domenica a Valmontone si è vissuto un momento di convivialità presso l’Outlet, con la presenza dei Carabinieri e della Fanfara dell’Arma. Circa trentamila visitatori hanno avuto l’opportunità di incontrare le forze dell’ordine e conoscere da vicino i mezzi speciali dell’arma, vivendo un’esperienza di confronto e attenzione nel rispetto delle norme di sicurezza.
È stata una domenica speciale quella di ieri per i trentamila visitatori dell’Outlet di Valmontone, che hanno potuto incontrare i Carabinieri presenti con i propri mezzi speciali. Oltre a visitare lo stand allestito con le uniformi del Museo Storico e a cimentarsi in un "percorso ebbrezza". 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
