Valanga in Valle Aurina | morto un escursionista illesa la moglie

Una valanga in Valle Aurina, in Alto Adige, ha causato la morte di un escursionista ungherese di 50 anni. La sua moglie, presente al momento, è rimasta illesa. L’incidente evidenzia i rischi legati alle attività in montagna e sottolinea l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie durante le escursioni in zone soggette a slavine.

(Adnkronos) – Un escursionista 50enne ungherese ha perso la vita travolto da una valanga in Valle Aurina, in Alto Adige. L'uomo si trovava con sua moglie sul sentiero numero 8 'Arthur Hardegen' quando, a quota 2.500 metri, entrambi sono stati sorpresi da una slavina. Lui è stato trascinato per circa 300 metri, mentre lei è.

