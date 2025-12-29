Valanga in Valle Aurina morto escursionista
Nel pomeriggio, un escursionista ha perso la vita in Valle Aurina, travolto da una valanga sul Riesernock. L’incidente si è verificato durante un'escursione nella zona e ha richiesto l'intervento delle squadre di soccorso. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell'evento e verificando le condizioni della zona.
Un uomo è morto nel pomeriggio dopo essere stato travolto da una valanga avvenuta sul Riesernock, in Valle Aurina. Il distaccamento è avvenuto a circa 2.500 metri di altezza, sorprendendo una coppia di escursionisti che stava percorrendo il sentiero numero otto, denominato Arthur Hardegen. Secondo quanto riferito dai soccorritori, i due stavano rientrando da una gita in montagna quando è arrivata la slavina, poco dopo le 17. Illesa la moglie, che è stata solo sfiorata, mentre il marito è stato travolto e trascinato per circa 300 metri. Inutili i tentativi di salvarlo: sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino della Guardia di finanza con l’elicottero Pelikan 2 e Aiut Alpin, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
