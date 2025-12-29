Vaccini pediatrici Toscana roccaforte della prevenzione | superata la soglia di sicurezza del 95 per cento

In Toscana, le coperture vaccinali pediatriche hanno superato il 95%, attestandosi come una delle regioni più sicure in Italia. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione delle malattie infettive tra i più giovani. Il report del Ministero della Salute evidenzia come la regione si confermi tra le eccellenze nazionali nella tutela della salute dei bambini, contribuendo a un quadro complessivo di maggior sicurezza e prevenzione.

FIRENZE – L’Italia della salute è ancora un paese spaccato a metà. Lo certifica l’ultimo report del Ministero della Salute sulle coperture vaccinali pediatriche. Se il trend generale appare stabile, a preoccupare è la profonda “forbice” che divide le diverse aree del Paese. In questo scenario frammentato, la Toscana si conferma una roccaforte della prevenzione. I dati parlano chiaro. La regione rientra nel ristretto club delle 11 realtà territoriali capaci di garantire standard di eccellenza. Per quanto riguarda la vaccinazione contro la polio a 24 mesi, la Toscana registra una copertura superiore al 95%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

