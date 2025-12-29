Vacanze Confcommercio | a Capodanno 6 mln di viaggiatori spesa 410 euro
Durante il periodo di Capodanno, si stimano circa 6 milioni di viaggiatori, con l’80% che sceglierà destinazioni italiane e il 20% rimarrà nella propria regione. Secondo Confcommercio, la spesa media per persona si aggira intorno ai 410 euro. Questi dati evidenziano l’importanza del turismo interno nel periodo festivo, rappresentando un momento chiave per il settore e per le economie locali.
Roma, 29 dic. (askanews) – A Capodanno sono previsti 6 milioni di viaggiatori. L’80% resterà in Italia, di cui il 20% nella propria regione. Il viaggio è stato pianificato nel dettaglio e la metà degli italiani ha optato per concedersi qualche giorno di vacanza in più, facendo almeno 3-4 pernottamenti. Un milione e 300 mila italiani, in sostanza 1 viaggiatore su 5, ha scelto una destinazione estera, con Francia, Spagna e Germania e Regno Unito in testa alle preferenze europee. Lo rileva un’indagine Confcommercio-Confturismo. Come per Natale, le località di montagna, le città d’arte e le località balneari sono le mete più ambite. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
