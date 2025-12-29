Usa vulnerabili a portaerei e caccia cinesi | l' ultimo allarme del Pentagono

Il Pentagono ha emesso un avvertimento riguardo alla crescita delle capacità militari cinesi, sottolineando come gli Stati Uniti siano diventati più vulnerabili alle potenziali aggressioni di Pechino, comprese minacce provenienti da portaerei e caccia. Questo allarme evidenzia l'importanza di monitorare attentamente le evoluzioni nel panorama strategico internazionale e di valutare le implicazioni per la sicurezza globale.

Il Pentagono ha lanciato un nuovo segnale d'allarme sul continuo rafforzamento militare della Cina, avvertendo che gli Stati Uniti sono diventati " sempre più vulnerabili " alle capacità offensive di Pechino. C'è scritto, nero su bianco, all'interno dell'ultimo rapporto annuale del Dipartimento della Difesa Usa sulle forze armate cinesi, un documento destinato al Congresso che fotografa quella che viene definita una crescita militare " storica " da parte del Dragone. Nello stesso paper, tra gli altri avvertimenti, si legge che il gigante asiatico intenderebbe costruire sei nuove portaerei nei prossimi dieci anni, arrivando a disporre di nove unità complessive entro il 2035.

