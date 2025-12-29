Ursula von der Leyen e Epaminonda condividono un destino comune: la difficoltà di adattarsi ai cambiamenti. Mentre Epaminonda, storicamente, rappresenta il rischio di rimanere legati al passato, anche figure politiche come von der Leyen devono affrontare le sfide di un contesto in evoluzione. Questo confronto invita a riflettere sull’importanza di saper cambiare per evitare conseguenze negative.

Cosa accomuna Ursula von der Leyen e Epaminonda? Tra gli appassionati di storia vanno di moda i paradossi temporali. È il caso di un giochino che rimbalza sui social, ovvero “avete pensato che l’epoca della regina Cleopatra è più vicina a quella degli iPhone piuttosto che alla costruzione delle Piramidi?”. Ed è un discorso che vale anche per altre misure. Per esempio, agli occhi di un cittadino della nostra epoca, alcune delle battaglie più famose della storia rischierebbero di sembrare delle scaramucce. Ad Hastings i cavalieri normanni che hanno cambiato la storia dell’Inghilterra erano poche migliaia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ursula Von der Leyen come Epaminonda: la brutta fine di chi non sa cambiare

Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen

Leggi anche: Ursula von der Leyen: “Una pietra miliare per la pace in Medio Oriente”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dichiarazione della presidente von der Leyen in occasione della conferenza stampa del Consiglio europeo; Vertice Ue, così nella notte è scattata la trappola: isolati Merz e von der Leyen; Mercosur, la firma dell’accordo commerciale slitta a gennaio. Anche Meloni intende sottoscriverlo; I vertici Ue volevano punire la Russia a costo zero: così hanno finito per indebitare l’Europa a costo….

Ursula von der Leyen: “L’Unione europea deve prepararsi a combattere una moderna guerra ibrida” - L’Unione europea deve prepararsi a “combattere una moderna guerra ibrida” in un “mondo di guerre e predatori”. tpi.it