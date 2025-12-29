Urina nell’acquasantiera della cappella di Roma Termini | identificato un cittadino tedesco

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno identificato un cittadino tedesco responsabile di aver urinato nell’acquasantiera della cappella all’interno della stazione di Roma Termini. L’indagine, condotta tramite analisi delle telecamere di sorveglianza e testimonianze, ha portato al riconoscimento dell’uomo, contribuendo a mantenere il decoro e il rispetto degli spazi pubblici nella zona.

Roma, 29 dicembre 2025 – I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, al termine di un'attività investigativa, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza e l'acquisizione di testimonianze, hanno riconosciuto ed indentificato l'uomo che aveva urinato nell'acquasantiera della cappella sita all'interno dello scalo ferroviario. Sessantasei anni, di origini tedesche, è stato rintracciato dai Carabinieri che gli hanno fatto eleggere domicilio legale e sul suo conto è stata inviata una dettagliata informativa in Procura. L'ipotesi di reato è offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.

